كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تدين الصين لقمعها "المروّع" للمسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قادت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة في إدانة ما أسمته "حملة القمع الرهيبة" التي تشنها الصين ضد المسلمين في شينجيانغ في مناسبة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نددت بها الصين.

ومن خلال تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب ضد العرقيين اليوغور وغيرهم من المسلمين في الصين، قال نائب وزير الخارجية "جون سوليفان" أن الأمم المتحدة ودولها الأعضاء عليها "مسؤولية فردية فيما يختص بقمع الدولة".

وتقول الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن مليون شخص من أصل اليوغور وغيرهم من المسلمين تم احتجازهم في ما تصفه الصين بـ "مراكز التدريب المهني" للقضاء على التطرف ومنح الناس مهارات جديدة.

وقال سوليفان: "إنه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التأكد من قدرتها على مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الصين عن كثب، وأضاف: "أنه يتعين عليها السعي للوصول "الفوري وغير المعاق وغير الخاضع للمراقبة" إلى منطقة شينجيانغ الغربية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان".

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي يومي في بكين اليوم الأربعاء، أن قضية شينجيانغ لا تتعلق بحقوق الإنسان وإنما تتعلق بمكافحة الانفصالية والإرهاب.

وقال قنغ: "كل الافتراءات والتشهير من الولايات المتحدة ودول أخرى غير مجدية".

وأضاف: "أكاذيبهم سوف تنهار في وجه الحقائق والحقيقة".

وقالت باولا بامبالوني، نائبة المدير الإداري لآسيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي "يشعر بالقلق" من الوضع وحث أيضًا على الوصول "المجدي" إلى شينجيانغ.

وقالت: "نحن قلقون بشأن معلومات عن سوء المعاملة والتعذيب".

وأضافت: "الصين تدعونا دائمًا إلى المخيمات في ظل ظروفها، نحن الآن في مفاوضات بشأن شروط وأحكام الوصول المجاني".

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إلى وضع حد للاضطهاد الديني في حدث آخر على هامش اجتماع الأمم المتحدة.

وكرر تصريحاته في خطاب أمام الجمعية العامة لقادة العالم يوم الثلاثاء، قائلًا: "الأمريكيون لن يتعبوا أبدًا في جهودنا لتعزيز حرية العبادة والدين، ونريد الحرية الدينية ونؤيدها للجميع".

وقال ترامب، الذي كان حذرًا بشأن إغضاب الصين بشأن قضايا حقوق الإنسان مع جعل إبرام صفقة تجارية كبيرة مع بكين أولوية رئيسية، أن الحرية الدينية تتعرض لتهديد متزايد في جميع أنحاء العالم، ولكنها لم تصل إلى ذكر وضع الإيغور تحديدًا.

واتهم ممثل للوفد الصيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة واشنطن بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بانتقاد الصين.

وقال سوليفان، أن الولايات المتحدة تلقت "تقارير موثوقة عن الوفيات، والعمل القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" في المخيمات.

وقال أن هناك العديد من التقارير التي تفيد بأن الحكومة الصينية تجبر المحتجزين على التخلي عن هوياتهم العرقية فضلًا عن ثقافتهم ودينهم.

على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين كثفوا من انتقاداتهم لإجراءات الصين في شينجيانغ، إلا أنها امتنعت عن الرد بالعقوبات، وسط محادثات متقطعة ومرة أخرى لحل حرب تجارية مريرة ومكلفة.

ودفعت ميشيل باشيليت، مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الصين مرارًا وتكرارًا إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول للتحقيق في أنباء حالات الاختفاء والاحتجاز التعسفي، ولا سيما ضد المسلمين في شينجيانغ.

وقال مبعوث الصين في جنيف في يونيو: "أنه يأمل أن تزور باشيليت الصين بما في ذلك شينجيانغ. بينما صرح مكتب باشيليت في يونيو، أنه يناقش "الوصول الكامل" مع الصين.

