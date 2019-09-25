استنفار في مستشفى سانية الرمل بعد إصابة 20 طالبا بتسمم جماعي

شهد مستشفى سانية الرمل، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، في تطوان، حالة استنفار قصوى بعد وصول حالات تسمم جماعي في صفوف طلبة المركز الداخلي في الأقسام التحضيرية للمهندسين، بعد تناولهم وجبة عشاء، نقلوا على إثرها إلى إلى المستعجلات.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن قسم المستعجلات تمكن من علاج حالات تسمم المصابين، التي وصفت حالات بعضهم بالخطيرة، حيث أجريت لهم عملية غسيل للمعدة.
وفور علمها بالموضوع حلت المصالح الأمنية إلى المركز، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.
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