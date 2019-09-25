الرعب بين التلاميذ بعد اقتحام “مختل عقلي” لمدرسة ابتدائية -التفاصيل

تسبب مختل عقليا، أول أمس الاثنين، في حالة استنفار في وسط مدينة بني ملال، حيث اقتحم مدرسة 11 يناير الابتدائية، وأحدث ارتباكا داخلها.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المختل العقلي كان يتجول بجنبات المدرسة، وحاول مهاجمة إحدى التلميذات، ما أثار الرعب بين التلاميذ، والأطر التربوية.

وأكد المصدر ذاته أن تدخل بعض المواطنين حال دون وقوع اَي إصابات في صفوف تلاميذ المؤسسة، إذ أخبرت المصالح الأمنية، التي عملت على نقله إلى قسم الأمراض العقلية في بني ملال.

وتجدر الإشارة إلى أن حراس الأمن الخاص في المؤسسات التعليمية في بني ملال، يخوضون إضرابا مفتوحا أمام الأكاديمية الجهوية للتعليم، بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية لأزيد من 14 شهرا، وهو ما أربك عددا من المدارس في غياب حراس الأمن.