تفاصيل عن ديو سعد لمجرد وزهير بهاوي

شرع الفنان المغربي، سعد لمجرد، في التحضير لعمل جديد رفقة صديقه الفنان زهير بهاوي، سيقدمانه على شكل ديو غنائي، في وقت قريب.
وكشف زهير بهاوي، خلال حلوله، أخيرا، ضيفا في برنامج “هاشتاغ بيناتنا” على قناة “ميدي1 تي في”، أنه شرع رفقة لمجرد في تنفيذ فكرة ‘الديو’، التي كانت مطروحة منذ مدة.
وأشار زهير بهاوي أن العمل المشترك مع لمجرد، سيكون من كلماته، وألحانه.
وتجمع لمجرد، وبهاوي صداقة كبيرة، خصوصا أن سعد مد يد المساعدة إلى زهير في بدايته، ومنحه فرصة الصعود معه على منصة حفله في مهرجان موازين، قبل أن يسطع نجمه، ويصبح من بين أنجح المغنيين الشباب في الفترة الحالية.
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