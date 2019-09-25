يخوض حراس الأمن، وعاملات النظافة في بني ملال، منذ أول أمس الاتنين، اعتصاما مفتوحا أمام الأكاديمية الجهوية للتعليم، للمطالبة بمستحقاتهم المادية، العالقة لأزيد من 14 شهر.
وعبر عدد من حراس الأمن لـ “اليوم 24″، عن أسفهم لما آلت إليه الأوضاع بعد أزيد من 14 شهرا من دون أجر، وهو ما جعلهم يدخلون في مرحلة التشرد، لذلك قرروا الاعتصام المفتوح أمام الأكاديمية الجهوية إلى حين حل مشكلتهم.
وأكد المتحدثون أنهم يعانون بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية، على الرغم من استمرار تأديتهم لواجبهم المهني، وأن أبناء الحراس، وعاملات النظافة لم يلتحقوا بأقسامهم، نظرا إلى انعدام القدرة المادية في شراء مستلزمات الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمال الحراسة والنظافة بالمدارس يحتجون: ما تخلصناش 14 شهر.. ومنا من يعيش بالصَدَقة-فيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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