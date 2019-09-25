إصابة مستوطنة في عملية طعن قرب مستوطنة "موديعين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت مستوطنة (20 عاما) بجروح وصفت بالطفيفة، في عملية طعن نفذت قرب مستوطنة "موديعين"، مساء اليوم، الأربعاء.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيًا يبلغ من العمر 14 عاما، بادعاء الاشتباه في ضلوعه بعملية الطعن.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها قدمت العلاج لمستوطنة في أعقاب إصابتها بطعنات في القسم العلوي من جسدها، فيما أضافت أنها قدرت الإصابة من طفيفة حتى متوسطة.

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وفي التفاصيل جاء أن عملية طعن وقعت في محطة حافلات قرب مستوطنة "مكابيم" في الضفة الغربية المحتلة، غرب مدينة رام الله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها إن دورية لما يسمى بـ"حرس الحدود"، التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فلسطينيًا بعد أن أطلقت عيارات نارية في الهواء، قرب مفرق "مكابيم".