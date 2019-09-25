شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات قدمت 6 مليار دولار للشعب اليمني منذ العام 2015 والان مع التفاصيل
قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن الوضع الإنساني في اليمن يبقى ذا أولوية.
ولفت، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر اليوم الأربعاء، أيلول 25، 2019، إلى أن إشادة مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، بالدعم السعودي والإماراتي للجهد الإنساني في اليمن محل التقدير.
وأضاف الوزير الإماراتي: سنستمر في هذا الدعم بكل التزام في جهودنا المشتركة للتصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته.
وكتب في تغريدة أخرى: في مؤتمر دعم اليمن بنيويورك والذي يعقد برعاية سعودية أمريكية، التزامنا بالدعم الإنساني مستمر حيث قدمت الامارات ٦ مليار دولار منذ ٢٠١٥، ويبقى أن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية تسبب بها الانقلاب الحوثي.
يشار إلى أن الإمارات تقدم، وبشكل مستمر، مساعدات متنوعة للشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية عبر هيئة الهلال الأحمر.
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