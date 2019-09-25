شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. إضراب القضاة يؤجل النظر في طلب الإفراج عن المرشح "القروي" والان مع التفاصيل

قالت مصادر قضائية تونسية إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لم تنظر، اليوم الأربعاء، في قضية المترشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، نظرا إلى أن القضاة، بجميع أسلاكهم، في إضراب عام ولم ينظروا في أية قضية أخرى.

وبحسب المصادر كان من المنتظر أن تبت صباح اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مطلب الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، غير أن الهياكل القضائية في تونس دعت الخميس الماضي، إلى الدخول في إضراب يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية ما اعتبرته تعديّا من مجموعة من المحامين على مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

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يشار إلى أنه تم إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي (مر إلى الدور الثاني، بنسبة 15.5 بالمائة من الأصوات)، يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

هذا وقد رفضت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب “قلب تونس”.