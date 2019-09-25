شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تشيد بدعم السعودية لأقلية الروهينجيا والان مع التفاصيل

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عميق امتنان وتقدير المنظمة للمملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يتابع متابعة حثيثة التطورات الإنسانية المرتبطة بالنزوح الجماعي لأقلية الروهينجيا المسلمة ، ويقدم لهم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه ، مشيدا بإعلان معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف عن تبرع المملكة بعشرة ملايين دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الروهينجيا .

وأضاف الأمين العام في الفعالية التي نظمتها المملكة العربية السعودية أمس على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك " نلتقي هنا اليوم لمناقشة المأساة المحزنة لأقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار التي أجبرت على أثرها عددا كبيرا من الروهينجيا على الفرار من ديارهم إلى دول مجاورة أو إلى أماكن بعيدة ".

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ووفق وكالة "واس"، استعرض العثيمين الجهود التي قامت بها المنظمة في هذا الصدد ، حيث تنفذ حملات عديدة لرفع الوعي بهذه القضية ولتقديم المساعدة الإنسانية أيضا إلى شعب الروهينجيا ، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في العام 2012م ، بُذلت جهود حثيثة على المستويين الإقليمي والعالمي للمساعدة في حماية الروهينجيا، كما أُجريت العديد من الاتصالات مع السلطات في ميانمار أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم تسمح بإنشاء مكتب إنساني وإنمائي في يانجون وافتتاح مكتب فرعي في سيتوي، وجرى توقيع هذه الوثيقة في سبتمبر 2012م ، وقد بعث ذلك آمالا كبيرة تحطمت فيما بعد حيث قررت السلطات في ميانمار إلغاء هذا الاتفاق.