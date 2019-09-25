شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: اليوم تدخل دولة الإمارات ضمن النخبة العالمية للعلوم والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، اليوم تدخل دولة الإمارات ضمن النخبة العالمية للعلوم، وذلك بوضع بصمتها المميزة بسواعد أبنائها في مجال استكشاف الفضاء حيث ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في رحلة نوعية إلى الفضاء، ليحقق طموحات الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأحلام وآمال أجيال إماراتية وعربية في أن يكون للعرب دور ومكانة في هذا المجال العلمي الحيوي، وليستعيد العرب أمجادهم بمساهمة الإمارات في إحياء نهضة العرب الحضارية.

وأشارت صحيفة "البيان" الصادرة الأربعاء إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد في تواصله مع رائدي الفضاء الإماراتيين قبل انطلاق الرحلة، حيث قال سموه: " فخورون بهذه النماذج المضيئة في مسيرة الخير والبناء..الرحلة ستصنع تاريخاً جديداً في سماء الوطن وتؤكد دخول دولة الإمارات عالم اكتشاف الفضاء بسواعد أبنائها.. رحلة ستلهم الأجيال المقبلة لتحقيق إنجازات وطنية جديدة".

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وذكرت أن هذه الرحلة التاريخية تعد أملاً يضيء الطريق نحو نهضة علمية عربية جديدة في قطاع الفضاء الذي تسعى فيه الإمارات إلى تحقيق إنجازات نوعية بسواعد وعقول جيل من الشباب الإماراتي المبدع وبمبادرات ومشاريع طموحة تسابق معها الإمارات الزمن نحو القمة.

وأوضحت "البيان "في ختام افتتاحيتها أن الإمارات ستشارك من خلال هذه الرحلة مشاركة علمية فعالة، حيث سيجري المنصوري 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وذلك ضمن برنامج " الإمارات لرواد الفضاء"، الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو أول برنامج في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات الفضاء وتساعد في تحسين حياة البشر على سطح الأرض.