السعودية: نبحث الخيارات المختلفة للرد على هجوم "أرامكو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير إن بلاده تبحث الخيارات المختلفة للرد على هجوم "أرامكو".

وأضاف -في مؤتمر صحفي مشترك مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن "المملكة تنتظر نتائج التحقيقات لتحديد مكان شن الهجوم على أرامكو".

وتابع: "لدينا أدلة تفيد بأن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو إيرانية ".





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واستطرد: "ما زلنا نتشاور مع حلفائنا بشأن الخطوة القادمة فيما يخص الهجمات على أرامكو".

وحول اليمن، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أننا "نعمل على إعادة الإعمار في اليمن".

ومن جانبه، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن "المنظمة تحاول التعامل مع العراقيل التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية لليمن".