الرائدة الأمريكية جيسيكا مير.. أستاذة تخدير تحقق حلم الفضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق، الأربعاء، مركبة "سويوز إم 15" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية حاملة طاقماً أساسياً مؤلفاً من رائد الفضاء الروسي أوليج سيكربوتشكا والأمريكية جيسيكا مير وأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري.

وتبلغ جيسكا مير، 42 عاماً، ودرست علوم الفضاء وحصلت على الدكتوراه في علم وظائف الأعضاء المقارن وفي علم الأحياء البحرية، كما عملت أستاذة في التخدير بكلية الطب جامعة هارفارد.

وخدمت مير في طاقم ناسا 4 (NEMO 4) لبعثة عمليات البيئة القصوى، واختارتها ناسا في 2013 لمجموعة رواد الفضاء 21.

وعملت رائدة الفضاء الأمريكية حتى عام 2003 في مركز ناسا جونسون للفضاء في تكساس، وأسهمت في دراسة التجارب الفسيولوجية حول فقدان العظام والسيطرة على ضمور العضلات ووظائف الرئة.

وأعربت رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير، في وقت سابق، عبر حسابها على تويتر، عن فخرها بالعمل ضمن طاقم دولي متنوع، وخضوعها للتدريب مع رواد الفضاء الروس والإماراتيين، قائلة: "لا يمكن التفكير في طريقة أفضل لملء المقاعد الـ3 في (سويوز) مقارنة بطاقم دولي متنوع حقاً مثل هذا، يشرفني أن أتدرب مع زملائي من روسيا والإمارات".