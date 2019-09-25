أسرة جندي أمريكي معتقل في إيران تطالب ترامب بالتدخل

أعربت أسرة جندي أمريكي معتقل في السجون الإيرانية عن أملها في أن يظهر الرئيس دونالد ترامب "اهتماما شخصيا" بقضية الأمريكيين المحتجزين في طهران.



وقالت جوان وايت، والدة مايكل آر. وايت (46 عاما)، وهو أحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية، ومعتقل في سجن محلي بمدينة مشهد (شمال إيران)، إن نجلها خسر قضية الاستئناف، وإنها تشعر بالقلق من أن الحكومة الأمريكية تنساه.

وأضافت، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلها متحدث باسم الأسرة أنها تشعر بخيبة أمل، لأن ترامب لم يذكر ابنها أو الأمريكيين الآخرين المحتجزين في إيران عندما تحدث إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأسرة جوناثان فرانكس: "إن جوان وايت ليست لديها أي وسيلة للتواصل مع ابنها، وإنها تعتمد على المسؤولين في الحكومة السويسرية الذين يقابلونه عندما يكون ذلك ممكنا".

وأشار إلى أن والدة الأمريكي المحتجز تريد أن تطلب من الحكومة الإيرانية السماح له بالاتصال بها، وأن البيت الأبيض لم يتصل بها.

وزاد فرانكس "أعتقد أن شعورها هو أن الوقت قد حان لكي تحظى قضيته بالقدر نفسه من الاهتمام الذي نجح به الرئيس ترامب في إعادة أشخاص إلى الوطن".

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وأمّن ترامب إطلاق سراح عشرات الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المسجونين ظلما في الخارج منذ توليه السلطة.

وقال فرانكس: "إن مايكل وايت، 46 عاما، أجرى عملية جراحية مؤخرا لإزالة سرطان بالجلد، ووالدته قلقة بشأن صحته؛ لا سيما في الظروف السيئة التي يُحتجز فيها في إيران".

وقال فرانكس إن العائلة كانت تجمع الأموال من خلال صفحة "جوفاندمي" GoFundMe لإرسالها إلى الحكومة السويسرية لتوفير ما يكفي من الغذاء.

وقال محامي العائلة مارك زيد، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "أسوشيتد برس": "إننا ندرس كل الفرص ولا نزال نأمل بأن يظهر الرئيس ترامب اهتماما شخصيا".

واعتُقل وايت في إيران في يوليو/تموز 2018 خلال زيارة أحد أصدقائه، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بمزاعم إهانة مرشد إيران علي خامنئي على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن ملف قضية الأمريكي المعتقل لدى إيران منذ يوليو/تموز الماضي ليس به ذكر لأي اتهامات إلا صورة فوتوغرافية خاصة له إلى جوار امرأة وصفت بأنها صديقته من قبل وسائل إعلام محلية.

واعتقل وايت فيما كان يستعد لمغادرة البلاد جوا بعد انقضاء رحلة لمقابلة صديقة إيرانية تعرف عليها عبر شبكة الإنترنت، وفق محاميه.

وأشار مارك زيد، محامي عائلة وايت، إلى أن أفراد العائلة ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يحاولون التوصل إلى أسباب واضحة لمعرفة خلفيات إصدار حكم قضائي ضده بالسجن 10 سنوات، خاصة أنه سافر بعد حصوله على تأشيرة دخول رسمية.