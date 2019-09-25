قرقاش: الإمارات قدمت 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، أن بلاده قدمت 6 مليارات دولار إلى اليمن منذ عام 2015.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "في مؤتمر دعم اليمن بنيويورك والذي يعقد برعاية سعودية أمريكية، التزامنا بالدعم الإنساني مستمر، حيث قدمت الإمارات ٦ مليارات دولار منذ ٢٠١٥، ويبقى أن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية تسبب بها الانقلاب الحوثي".

وأضاف: "الوضع الإنساني في اليمن يبقى ذا أولوية، وإشادة مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، بالدعم السعودي والإماراتي للجهد الإنساني في اليمن محل التقدير، وسنستمر في هذا الدعم بكل التزام في جهودنا المشتركة للتصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته".