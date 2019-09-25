محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان خطط واستراتيجيات رفعة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة.



عُقد اللقاء بعد ظهر الأربعاء، في استراحة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمرموم في دبي، وبحضور الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وتناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة التي تشمل كافة إمارات الدولة في ضوء الخطط والاستراتيجيات المعتمدة.

وتهدف خطط دولة الإمارات إلى تطوير القدرات والكفاءات واستحداث أفضل النظم، وفق أرقى المعايير العالمية لخدمة الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق مزيد من الرفعة للوطن والحفاظ على مكتسباته وتنميتها.

وتعمل الاستراتيجيات المعتمدة على ضمان أفضل مستويات الحياة الكريمة للإماراتيين، وتأكيد المعطيات التي تضمن لهم الراحة والسعادة، وتمنحه المقومات اللازمة لنجاحه، وتميزهم في شتى القطاعات، وصولاً إلى ترسيخ مكانة الدولة في أرقى المراتب، وضمن أعلى مؤشرات التنافسيّة العالمية.