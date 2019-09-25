العاهل السعودي يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع رئيس الوزراء العراقي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، مستجدات الأحداث في المنطقة، خاصة الاعتداء التخريبي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص.
وفي مستهل المباحثات، نوه العاهل السعودي بما يجمع المملكة والعراق وشعبيهما من أواصر متينة وروابط راسخة.
وثمن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ما أبداه "عبدالمهدي" من تضامن العراق مع السعودية وحرصها على أمن المملكة واستقرارها.
كما جدد إدانة واستنكار السعودية للتفجير الآثم في محافظة كربلاء، مقدما تعازيه ومواساته لدولته وذوي الضحايا والشعب العراقي، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وخلال اللقاء، تم تأكيد تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة.
وكان عبدالمهدي والوفد المرافق له، قد وصل إلى جدة اليوم، حيث استقبله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
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