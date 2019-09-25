بومبيو: هجوم إيران على أرامكو السعودية "عمل حربي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة منذ أن بدأت في تنفيذ استراتيجية الرئيس ترامب لقطع العوائد المالية عن إيران، ونحن نرى نتائج إيجابية.

وأضاف بومبيو - خلال مؤتمر صحفي مع رئيس منظمة "متحدون ضد إيران النووية" بنيويورك - أن إيران لها تاريخ طويل في دعم الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط.

وأكد أن هجوم إيران على شركة "أرامكو" السعودية يمكن وصفه بـ"العمل الحربي"، كما أنه يعد اعتداء على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن دول كثيرة أبدت استعدادها لمواجهة تهديد إيران للملاحة والأمن الدولي.. وأضاف قائلا : مستمرون في تطبيق العقوبات على النظام الإيراني دون كلل، والدبلوماسية الأمريكية لفتت انتباه العالم للخطر الإيراني على السلم والأمن الدوليين

من ناحية أخرى قال إن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شركات صينية انتهكت العقوبات على طهران، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية حرمت النظام الإيراني من أكثر من 50 مليار دولار سنويا.