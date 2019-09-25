واشنطن تفرض عقوبات على شركات وأفراد من الصين لصلتهم بإيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الخزانة الأمريكية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أعلنت اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة لها صلة بإيران على خمسة أفراد وستة كيانات في الصين منهم وحدات تابعة لشركة كوسكو للشحن.

وكشف الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة أن العقوبات تستهدف وحدات كوسكو شيبنج تانكر وكوسكو شيبنج تانكر سيمان وشيب ماندجمنت لكنها لا تسري على الشركة الأم، كما تستهدف شركتي كونلون القابضة وبيجاسوس 88 المحدودة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات صينية معينة لنقل النفط من إيران عمدا. ووصف ذلك بأنه عقوبات جديدة تهدف لتكثيف الضغط على إيران.

وأضاف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن ستكثف جهود إطلاع البلدان على مخاطر العمل مع الحرس الثوري الإيراني.