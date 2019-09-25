هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء بتشديد العقوبات على إيران، حتى في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الضغط على البلاد يتسبب في قيام طهران بالتصرف بشكل "عدواني مذعور ".
وقال بومبيو في اجتماع استضافته جماعة ضغط معادية لإيران في نيويورك: "كلما زاد اندفاع إيران العدائى كلما زاد ويجب أن يزيد ضغطنا".
وأضاف بومبيو: "لن يتم رفع العقوبات، وسيتم تشديدها"، معربا عن اعتقاده بأن الضغط كان يأتى بنتائج فيما يتعلق بإيران. وأوضح أن الهدف هو حمل إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: كلما زاد اندفاع إيران العدائى كلما زادت العقوبات ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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