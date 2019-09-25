الرئيس العراقي: استهداف السعودية أمر خطير وأمن العراق من أمنها

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
برهم صالح
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إنه يجب تعزيز سبل الحياة في المنطقة ومواجهة التحديات وعلى رأسها الإرهاب.
وأضاف، في كلمة بعد وصوله المملكة العربية السعودية: نشكر التحالف الدولي والأصدقاء على مساعدة العراقيين في التغلب على الإرهاب.
وأكد أن النصر العسكري على داعش مهم لكن التنظيم يحاول رص صفوفه عبر خلاياه.
وتابع: الإرهاب يستغل الفراغات السياسية والأمنية ويجب العمل على ملئها.
وحول قضية سوريا، قال إنه يجب تمكين السوريين من التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وأدان صالح الهجوم على معملين نفطين في المملكة السبت قبل الماضي.
وأوضح أن استهداف أمن الخليج والسعودية الشقيقة أمر خطير و أمن العراق من أمنها.
ولفت إلى أن الحل يقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.
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