عمران في أسبوع.. غارات دقيقة وفشل حوثي في إطلاق صواريخ باليستية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب الخليج 365 ـ خاص:

شهدت محافظة عمران، شمالي اليمن، خلال هذا الأسبوع جملة من الأحداث، أبرزها استهداف مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات للمليشيا.



ويوم السبت قصفت المقاتلات الحربية تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة جبل ضين التابعة لمديرية عيال سريح في المحافظة.

ويوم الأحد، عادت مقاتلات التحالف وقصفت أهدافا في المواقع ذاتها.

مصادر محلية أكدت لـ"الخليج 365" أن تحركات للمليشيا في المنطقة سبقت القصف بيوم.

ورجحت المصادر أن تكون المليشيا قد نقلت أسلحة إلى تلك المنطقة أو منها إلى مناطق أخرى.

وأفادت المصادر أن القصف طال أهدافا عسكرية للمليشيا في منطقة جبل ضين.

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ويوم الإثنين الماضي، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على أهداف للمليشيا في مديرية حرف سفيان.

وتعد المديرية منطقة عسكرية، كونها تخضع لسيطرة المليشيا منذ العام 2009.

ومن المديرية ذاتها انطلقت معظم الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية.

ويوم أمس أعلن التحالف العربي سقوط صاروخ باليستي في صعدة بعد إطلاقه من شمال عمران، أي من مديرية حرف سفيان.

كما أعلن التحالف سقوط صاروخين في عمران أطلقتهما المليشيا من العاصمة صنعاء.

يشار إلى أن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة أطلقت من محافظة عمران التي لا توجد بها جبهة قتال، وهو ما جعل الحوثيين يتخذون منها مركزا لإعداد وإطلاق تلك الصواريخ والطائرات.