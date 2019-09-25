16 دولة عربية وأفريقية تشارك بالنسخة الثالثة من منتدى مواجهة الإرهاب الشهر المقبل

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الإرهاب والتدخلات الاقليمية وآثارها على الأمن العربي والأفريقي برعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة نخبة متميزة من المسئولين والمتخصصين العرب والأفارقة في جميع جوانب الموضوع وذلك في الأول من أكتوبر المقبل بالقاهرة.



ويقام المنتدى برئاسة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، وينظمه كل من مجلس التضامن المصري والعربي برئاسة الدكتور زين السادات والمعهد الثقافي الأفريقي العضو بجامعة الدول العربية برئاسة السفير محمد الصوفي والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية وأمين عام المنتدى.

ومن جانبه قال السفير محمد العرابي رئيس المنتدى، إن المنتدى هذا العام يركز على موضوعات تهتم بالأسباب وكيفية معالجاتها من خلال جلستين سيتم عقدهما، الأولي تتناول التحديات الثقافية والأمنية والاقتصاديه في الدول العربية والأفريقية.

أما الجلسة الثانية ستناقش التحديات الخارجية التي تواجه الدول العربية والأفريقية، وخاصة تدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والأفريقي.

ومن جانبه قال الدكتور زين السادات رئيس مجلس أمناء التضامن المصري والعربي، إن هذا المنتدى هو استكمال للنسختين السابقتين، التي عقدت العام الماضي بمصر ودولة العراق.

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ويأتي في ظل توترات شديدة في المنطقة وتزايد تدخلات عدد من الدول المجاورة في الشأن العربي لبعض الدول بهدف زعزعة الأمن والاستقرار لخدمة مصالحها وأهدافها الخبيثة ودعمها لميلشيات مسلحة وجماعات إرهابية للقيام بعمليات تخريبية وتدمير الاقتصاد وخلق روح الفتنة.

وأضاف السادات، أن هذا المنتدى يشارك فيه نخبة متميزة من مسئولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في جميع المجالات من الدول العربية والأفريقية من خلال مائدة مستدير تضم ٢٦ ممثلا من دول مختلفة؛ لتقييم الوضع الحالي وسبل الخروج منه من خلال حلقة نقاشية يتم طرح فيها الرؤى والأفكار للخروج بتوصيات لمشاكلنا الحالية كيفية علاجها.

وأشار الدكتور زين السادات، إلى أنه من ضمن المشاركين بالمنتدى ممثلين عن ١٦ دولة عربية وأفريقية مثل (المغرب وتشاد والسودان وكردستان العراق وجامبيا والبحرين والسنغال وتونس ومالي والأردن والعراق وسوريا).

وأوضح زين السادات، أنه من ضمن المتحدثين في المنتدى، وينك يا سونكو وزير الداخلية بدولة جامبيا، ونبيل يعقوب يوسف الأحمر مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، ومحمد بمبا انجاي المستشار الإعلامي لرئيس السنغال، وعبد الله جلال منصور نائب رئيس البرلمان المالي، ومحمد ناصر سالم أبو حمور وزير المالية السابق بالأردن، وحذيفة المعتصم عبد الرحيم الأمين العام لمجلس الشباب العربي والأفريقي، والدكتور محمد عبد اللطيف يوسف رئيس حزب النصر بتشاد ووزير الثقافة الأسبق.

وأشار الدكتور زين السادات، إلى أنه خلال المنتدى سيقوم كل مسئول ومشارك بطرح ورقة نقاشية يركز فيها على المشاكل الحالية وطرق حلها على أن يتم في نهاية المنتدى الخروج بتوصيات يتم وضعها أمام المسئولين في كل دولة للوطن العربي والقاره الأفريقية.