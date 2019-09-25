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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
نبيل القروي
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر إعلامية تونسية إنه كان من المنتظر أن تبت صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مطلب الافراج المؤقت عن نبيل القروي.
وأضافت المصادر: غير أنه و إلى تمام الواحدة و النصف ظهرا، لم تلتئم الجلسة بعد خلافا لما روج له البعض على وسائل التواصل الاجتماعي ومفاده الإفراج عن المترشح للدور الثاني من الرئاسية.
ولفتت المصادر إلى أن هذا ما صرح به أحد محامي هيئة الدفاع عن نبيل القروي الذي يرجح أن يصدر القرار عشية اليوم.
وكانت وسائل إعلام أكدت أن محكمة تونسية أصدرت اليوم قرار الإفراج عن المترشح للدور الثاني من رئاسيات تونس، القروي، بعد ما يقارب الشهر من الإيقاف، دون صدور ما يؤكد ذلك رسميا.
يشار إلى أن القروي قد كان أوقف يوم 23 أغسطس / آب الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسيل الأموال، بعد أن قرر قاضي التحقيق في شهر يوليو / تموز الماضي تجميد أملاكه وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة البلاد.
وجاء إيقاف القروي بعد أن طعن في قرار المحكمة وطالب برفع التجميد عن أمواله وحذف إجراء منعه من السفر ، لكن دائرة الاتهام رفضت مطلبه وأصدرت بطاقة إيداع في حقه .
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات قضية مرشح الدور الثاني من الرئاسة التونسية نبيل القروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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