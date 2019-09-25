بومبيو: الضغوط التي فرضناها دفعت إيران لبدء محاولات تخريب بالمنطقة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

بومبيو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماك بومبيو، إن الاعتداء على أرامكو هجوم على الاقتصاد العالمي.



وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أيلول 25، 2019، أن إيران هي المعتدية وليس ضحية بأي شكل من الأشكال.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن إيران متورطة بهجوم أرامكو وهي تزيد مخاطر الصراع في المنطقة.

وأكد بومبيو أن إيران تخلف الفوضى فهي تدعم الأسد والحوثيين وميليشيات شيعية في العراق.

Advertisements

وتابع: مع بدء استراتيجية ترمب أوقفنا أرباح إيران ووضعنا ضغوطا على النظام في طهران.

وأضاف المسئول الأمريكي: على المسؤولين الإيرانيين أن يضعوا مصالح الشعب أولا.

ولفت إلى أن واشنطن فرضت عقوبات صارمة على الحرس الثوري والعالم يدرك جدية الولايات المتحدة.

وأردف: الضغوط التي فرضناها دفعت إيران لبدء محاولات تخريب في المنطقة.