دبلوماسية: الديمقراطيون يسعون لحشد الرأي العام بإجراءات عزل ترامب

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

قالت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفيرة هاجر الإسلامبولي، إن بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل مجلس النواب محاولة للتأثير على مسار الانتخابات في صف الديمقراطيين وحشد الرأي العام لصالحهم، وفقا لموقع 24 الإماراتي. وأوضحت هاجر الإسلامبولي أن نتائج تحقيقات الاتهامات الموجهة لترامب لن تسفر عن نتائج إيجابية تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي، ولكنها محاولات للمراوغة السياسية والضغط على ترامب قبيل الانتخابات الرئاسية. كما أشارت السفيرة المتخصصة في الشأن الأمريكي إلى أن الرئيس ترامب توتر كثيراً أثناء إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف يعمل على مواجهة هذه الاتهامات ويستغلها في حملته الانتخابية المقبلة. وتوقعت الإسلامبولي استغلال ترامب لهذه الوقائع في حملته الانتخابية وأنها محاولات لإسقاطه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومحاولة سيطرة الديمقراطيين على السلطة من جديد.

