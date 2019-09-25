إحباط "مؤامرة" تستهدف الرئاسة في غانا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

قال وزير الاتصال الغاني كوجو أوبونغ نكروما إن قوات الأمن الغانية أحبطت "مؤامرة" تستهدف الرئاسة في غانا، من أجل "زعزعة استقرار البلاد". وأوضح بيان صادر عن وزارة الاتصال الغانية، كما نقلته وكالة أنباء "أخبار" الموريتانية، أن "عملية أمنية مشتركة قادت الجمعة إلى اعتقال 3 أشخاص، ومصادرة العديد من الأسلحة، ومن بين المعتقلين صانع أسلحة محلية". وأضاف البيان أن العملية "تمت بعد 15 شهراً من المراقبة وجمع الأدلة حول أنشطة المشتبه بهم الرئيسيين وغيرهم"، موضحاً أنه بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) من العام الماضي، "اتصل أحد المشتبه فيهم بعدد من الجنود وتحدث إليهم لإقناعهم بتطوير وتنفيذ مؤامرة للحصول على الأسلحة، والسيطرة على المنشآت الرئيسية والحصول على الأموال من أجل تولي السلطة". وتعتبر غانا من بين الدول الأكثر استقراراً في غرب إفريقيا، منذ انتقالها نحو الديمقراطية والتعددية عام 1992، وكانت قد شهدت في الماضي سلسلة انقلابات. وتولى الرئيس الحالي نانا أكوفو أدو، السلطة في البلاد إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2016، أمام الرئيس السابق الذي قاد البلاد لولاية واحدة جون دراماني ماهاما.

