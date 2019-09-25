حزب غانتس يجدد رفضه المشاركة في حكومة يرأسها نتانياهو

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

تواصل المستويات السياسية في إسرائيل، جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، حيث من المقرر أن يعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، عن الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة. وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه "من المتوقع أن يعلن الرئيس ريفلين عمن سيحصل على تفويض تشكيل الحكومة، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل"، بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية عن النتائج النهائية للانتخابات. من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "يائير لابيد الشخصية الثانية في حزب أزرق أبيض، أعلن رفض المشاركة في حكومة يرأسها نتانياهو حتى في حالة التناوب". وجاءت تصريحات لابيد، بعد جلسات عقدها طاقمي المفاوضات من حزب الليكود الذي يرأسه نتانياهو، وحزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه بيني غانتس، لبحث إمكانية المشاركة في حكومة وحدة إسرائيلية. وبحسب النتائج النهائية للانتخابات فإن كتلة اليمين تمثل 55 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120، فيما تمثل كتلة الوسط واليسار والعرب 57 مقعداً، في حين أن الأصوات الموصية بتكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة هي 55 صوتاً، فيما أن الأصوات الموصية بتكليف غانتس 54 صوتاً، بعد امتناع 3 من أعضاء القائمة العربية المشتركة عن التوصية بغانتس.

