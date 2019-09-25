"الخليج": وصول الرائد الإماراتي إلى الفضاء يكون بداية لعودة الوعي العربي المغيّب

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

فضاء

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان " إلى العلا يا الإماراتي " .. اليوم ترفع الإمارات اسمها عالياً في سجل التاريخ.. إلى سجل الإنجاز تضيف حلماً، وتحقق أملاً، وتطلق العنان للمستقبل بثقة واقتدار وتصميم. ها هي تنطلق إلى الفضاء، وهي تقول للعالم: إنها لا ترضى عن النجوم بديلاً، وأي إنجاز لا بد أن يلحق به آخر.. تجعل من المستحيل ممكناً، ومن الحلم واقعاً.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" أنه عندما ينطلق ابن هذه الأرض الطيبة رائد الفضاء هزاع المنصوري في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية، إنما يؤدي أيضاً مهمة وطنية، يرفع فيها علم الإمارات في الفضاء، ويرفع معه رأس كل إماراتي وكل عربي فخراً وعزاً وشموخاً، ليؤكد للعالم أن في الإمارات جيلاً يحمل الأمانة بكل ثقة وعزم وإصرار، ويجسدها في الفضاء بعد الأرض.

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وتابعت أنه إذ تزدان كتف رائد الفضاء بشعار " طموح زايد "، فهذا تأكيد على الأمانة الغالية، وأن مؤسس الدولة وواضع مداميك نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما زال ملهماً للأجيال والمصباح الذي يضيء الدرب، والمشكاة التي لا تنطفئ وعلى درب زايد يسير الحكام والأبناء، اقتداء به، وامتثالاً لمآثره ومواقفه من حب ووفاء وتلاحم مع الشعب الذي يحتضنهم ويضعهم في مآقي العيون وحنايا القلوب.

وأكدت أن الإمارات تدخل اليوم - مع وصول ابنها إلى المحطة الدولية - عصر الفضاء، لتؤكد للعالم أنه إذا توفرت الإرادة والعزيمة والقرار، فلا شيء مستحيل.. مضيفة نحن في معركة مفتوحة مداها الأرض والفضاء، يخوضها الجميع بكل ما يملكون من قدرات وإمكانات، ومن يتخلف عن الركب يسقط، ولا مكان له في عالم الغد.

وذكرت أن هذه المعركة أدركتها الإمارات، وعملت بصمت، فبنت الإنسان والأوطان، وكانت النتيجة معانقة الفضاء، لكن من حقنا أن نسأل: أين موقعنا كعرب؟ ونحن الذين ملأنا الأرض علماً، وأعطيناها حضارة وثقافة في الطب والفلك والهندسة والكيمياء وعلوم الأحياء.

واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بقولها .. "الإمارات تبقي الأمل قائماً، ولعل وصول رائدنا المنصوري إلى الفضاء يكون بداية لعودة الوعي العربي المغيّب، وصحوةً للعقل العربي المهجور.