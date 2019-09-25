بوتين: "ليس من المنطقي" إنهاء الحوار مع المعارضة في فنزويلا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء لنظيره الفنزويلي الزائر نيكولاس مادورو إن موسكو تدعم حوار حكومة كاراكاس مع مجموعات المعارضة. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن بوتين قوله في بداية محادثاته بالكرملين مع مادورو: " نحن نعتبر أي رفض للحوار (تصرفاً) غير عقلاني وضار بالبلاد ويهدد رخاء الشعب". وقال إن روسيا لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب عقود الخدمة الخاصة بالأسلحة الموردة سابقاً. وأشار بوتين إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وفنزويلا بنسبة 10%. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في اقتصاد فنزويلا نحو 4 مليارات دولار. وسوف تقدم روسيا 1.5 مليون جرعة من لقاح الأنفلونزا قريباً. ووصف مادورو الاجتماع بأنه "مهم للغاية". ويستضيف بوتين اليوم الأربعاء مادورو إظهارا لدعم الزعيم الفنزويلي وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة. وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين سوف يناقشان "الموضوعات الدولية والإقليمية الرئيسية ... في سياق الوضع المعقد الذي يحيط بفنزويلا".





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