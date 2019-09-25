الجيش اللبناني يوقف 24 سورياً لمغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 أوقفت دورية من القوات البحرية اللبنانية اليوم الأربعاء مركباً على متنه 24 سورياً، أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية شمال بيروت. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن "دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني أوقفت على بعد 15 ميلاً بحرياً من شاطئ عمشيت (شمال بيروت)، مركباً أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية إلى قبرص، وعلى متنه 24 شخصاً من التابعية السورية". وحسب البيان، جرى التحقيق بـ "إشراف القضاء المختص".





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