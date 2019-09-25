فيس بوك يغلق عدة صفحات مؤيدة لترامب تدار من أوكرانيا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

كشف موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه أغلق عدة صفحات على منصته كانت تنشر آراء إيجابية حول رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، من وجهة نظر أمريكية، ولكنها كانت تدار من أوكرانيا. وبررت الشبكة الاجتماعية الأكثر استخداماً في العالم الإغلاق بأنه جاء استناداً إلى معاييرها الخاصة بـ"البريد العشوائي" والدعايا العدوانية والتلاعب الهوية، حيث إن صفحة "أنا أحب أمريكا" على سبيل المثال -إحدى الصفحات المغلقة ولديها 1.1 مليون متابع- كانت تستخدم بشكل متكرر صيغ مثل "بلادنا" و"جيشنا". وقال موقع فيس بوك في بيان له "أنا أحب أمريكا وبقية الصفحات" لم تحترم سياساتنا المتعلقة بـ"البريد العشوائي" والحسابات المزيفة، وما زلنا نحقق في انتهاكات أخرى محتملة". ويضم المحتوى الذي تنشره هذه الصفحة العديد من الصور و"التعليقات الساخرة" التي تم تداولها بالفعل على نطاق واسع خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2016 الذي يزعم تدخل الروس فيها. جدير بالذكر أن المعارضة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي أعلنت أنها ستفتح تحقيقاً لمحاكمة ترامب سياسياً على خلفية ضغطه على أوكرانيا للتحقيق في ملف نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

