شكرا لقرائتكم تعاملتا مع إيران.. أميركا تفرض عقوبات على شركتين صينيتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية تتعاملان مع إيران.

وأوضحت الوزارة على موقعها أنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران على أفراد صينيين وكيانات، بما في ذلك شركة كوسكو للشحن البحري والبترول الصيني.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، توعد إيران الثلاثاء، بفرض مزيد من العقوبات. وأكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ74، المنعقدة في نيويورك، أن موقف الولايات المتحدة ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران. وقال: "فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة". وأضاف: العقوبات على إيران لن ترفع، بل سيتم تشديدها مادامت تواصل سلوكها العدواني.

يذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض قبل أيام، عقوبات على كل من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة "اعتماد تجارت بارس"، بسبب تقديم تلك المؤسسات الدعم المالي للإرهاب الذي يقوم به النظام الإيراني، بما فيها الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية.

ومنذ الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني شددت أميركا عقوباتها على إيران، وعلى العديد من الجهات التي تتعامل معها، كما أكدت أن تلك العقوبات ستطال كل من يتعامل مع طهران.