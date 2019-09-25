شكرا لقرائتكم الرئيس العراقي في نيويورك: ندين الهجوم على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن أمن الخليج حيوي للعراق.

وأعرب صالح عن إدانته "لاستهداف أمن السعودية"، مشددا على أن "العراق لن يكون منطلقا لعدوان ضد دول الجوار، وأن علاقاته تتعزز بالعمق العربي والخليجي".

وأوضح الرئيس العراقي أن "استقرار العراق مصلحة للجميع، وتغييبه يؤدي إلى توتر المنطقة".

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وأشار صالح إلى أن "الإرهاب يستغل الفراغات السياسية والأمنية، ويجب العمل على ملئها".

وقال إن "النصر العسكري على داعش مهم، لكن التنظيم يحاول رص صفوفه عبر خلاياه".

ودعا صالح إلى "معالجة المشاكل المتراكمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان".