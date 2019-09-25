ترامب عن عزله: الديمقراطيون متشعبون بالكراهية

كتب: ضياء السقا

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بدء إجراءات عزله من منصبه.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم تشهد بلادنا طوال تاريخها رئيس تم التعامل معه بهذا السوء على مر تاريخها".

وأضاف: "الديمقراطيون متشعبون بالكراهية والخوف. لا ينجزون شيئًا. لا ينبغي السماح بهذا أن يحدث لرئيس آخر!".

وكانت رئيسة مجلس النواب، وزعيمة الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي قد أعلنت عن بدء إجراءات عزل ترامب من منصبه بسبب محاولته الضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع نجل بايدن.

وأكد ترامب، في تصريحات صحفية في نيويورك، أن هذا الأمر سينعكس إيجابياً على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال ترامب، المرشّح لولاية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020، إنّ "الجميع يقولون إنّ هذا الأمر سيكون إيجابياً لي في الانتخابات".

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وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أعلنت أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب.

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وصرحت بيلوس بأن تصرفات رئاسة ترامب "كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا".

وأضافت: "أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس".

وطلبت بيلوسي من اللجان النيابية الستّ التي تجري أصلاً تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري أن تضع نفسها في إطار هذا الإجراء.

وفي حال تمكنت هذه اللجان من جمع أدلّة كافية، فسيكون بإمكانهم توجيه لائحة اتّهام إلى الرئيس يصار إلى طرحها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب مجتمعاً.

ونظراً لكون الديمقراطيين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، فإن توجيه اتّهام إلى ترامب بهدف عزله يعد خطراً كبيراً على الرئيس الجمهوري، ذلك أنّ هذا الأمر لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة سوى لرئيسين فقط.