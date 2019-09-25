توقيف 4 اشخاص لاقدامهم على التنقيب عن الاثار في جزين

اوقفت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ مكتب جزين، 4 شبان لبنانيين لاقدامهم على التنقيب عن الاثار في ​مدينة جزين​، من دون علم ​المديرية العامة للآثار​، حيث يعتبر ذلك مخالفا للقانون.

وتم تسليمهم الى مفخر جزين لاجراء التحقيقات.



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