سكاف: وظيفة القضاة والمحاكم ان يكونوا مؤتمنين على الدولة

لفتت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "رئيس وزراء ‫بريطانيا إتّخذ قرارا بتعليق عمل البرلمان، فردّ عليه 11 قاضيا من المحكمة العليا وقاموا بإلغوا القرار"، مشيرة الى أنه "هكذا تتصرّف الدول المبنية على القانون والمؤسسات، وهذه تحديدا وظيفة ​القضاة​ والمحاكم، ان يكونوا مؤتمنين على ​الدولة​ وليسوا مرتهنين لرغبة الاحزاب والسلطة. يا ريتنا نتعلّم منهم كيف تبنى الأوطان".

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