وزير المال استقبل وفودا من بشري ونواب عكار ووزارة الزراعة

استقبل وزير المال علي حسن خليل وفداً من منطقة بشري ضم النائب جوزيف اسحق ورئيس بلدية بشري فريدي كيروز كما التقى وفداً من نواب عكار ضمّ النواب وهبه قاطيشا، هادي حبيش، طارق مرعبي، وليد البعريني، أسعد درغام، محمد سليمان.
كما استقبل خليل وفداً من وزارة الزراعة برئاسة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة لدعوته للمشاركة في مؤتمر " تحول الزراعة في لبنان : التحديات والفرص " التي تنظمها وزارة الزراعة بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
والتقى خليل مدير عام البريد محمد يوسف وجرى عرض للأمور المتعلقة باعمال الحصر البريدي والبرقي السلكي واللاسلكي, وكل ما يتفرع عنه من خدمات.
كما استقبل المدير العام لمصرف الإسكان جوزيف ساسين وجرى البحث في الشؤون المتعلقة بالقروض السكنية في لبنان.
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