وزير المال استقبل وفودا من بشري ونواب عكار ووزارة الزراعة

استقبل وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ وفداً من منطقة بشري ضم النائب ​جوزيف اسحق​ ورئيس بلدية بشري ​فريدي كيروز​ كما التقى وفداً من ​نواب عكار​ ضمّ النواب وهبه قاطيشا، ​هادي حبيش​، طارق مرعبي، ​وليد البعريني​، ​أسعد درغام​، ​محمد سليمان​.

كما استقبل خليل وفداً من ​وزارة الزراعة​ برئاسة الوزيرة السابقة ​وفاء الضيقة​ لدعوته للمشاركة في ​مؤتمر​ " تحول الزراعة في ​لبنان​ : التحديات والفرص " التي تنظمها وزارة الزراعة بالشراكة مع ​البنك الدولي​ و​منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة​ "​الفاو​" برعاية رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​.

والتقى خليل مدير عام البريد محمد يوسف وجرى عرض للأمور المتعلقة باعمال الحصر البريدي والبرقي السلكي واللاسلكي, وكل ما يتفرع عنه من خدمات.

كما استقبل المدير العام لمصرف الإسكان ​جوزيف ساسين​ وجرى البحث في الشؤون المتعلقة ب​القروض السكنية​ في لبنان.