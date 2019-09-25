اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لم نعد نتعجب انه يجهل صلاحيات رئيس ​مجلس الوزراء​، لكن العجيب ان يتجاهل رئيس ​لجنة المال والموازنة​ الفارق بين كلفة الاقتراض قصير الأجل بفائدة 13 بالمئة والاقتراض طويل الأجل مع فترة سماح بفائدة 2 بالمئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: نتعجب لتجاهل رئيس لجنة المال الفارق بين كلفتي الاقتراض القصير والطويل الأجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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