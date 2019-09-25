استقبل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، ​السفير البريطاني​ ​كريس رامبلينغ​ مع وفد مرافق. وجرى البحث في الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة. وأبلغ الوزير بو صعب، رامبلينغ بأنه تمّ تعيين ضابط من ​الجيش اللبناني​ ليتولى التنسيق مع الجانب البريطاني للتحضير لزيارة فريق من الخبراء البريطانيين في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك للمساعدة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ضبط الحدود، ومناقشة سبل وضع آلية لدراسة تفعيل نقاط البحث في لندن التي تمحورت حول تقديم استشارات للجيش اللبناني من أجل تطويره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب عرض مع السفير البريطاني الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.