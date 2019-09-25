معن الاسعد: طلبنا استرداد الطلب الذي اسقط به العقوبة عن العميل الفاخوري

اشار وكيل الاسرى المحررين معد الاسعد الى انه طلب من مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ استرداد الطلب الذي اسقط به العقوبة عن العميل عامر الياس الفاخوري بسبب مرور الزمن، واعتبر ان ملف اعطاء الاذن للمحامية الاميركية لن نتحدث به لان شأن نقابي خاص، وحضورها سيكون بمثابة ضغط على ​القضاء​ لا اكثر لانه لا دور لها، واوضح ان طلب الاسترداد قانوني لان هذا العميل اقترف جرم اقل الايمان عام 2000، وهذا ما يدعو الى وقف مرور الزمن، وهو ارتكب جرم لا سيما دخول بلاد العدو في العام 2000 وهو ما اعترف به مع عائلته.

ولفت الاسعد في تصريح له من امام المحكمة العسكرية في المتحف بعد الاستماع الى الاسرى المحررين، الى انه قريبا سيتم استجواب العميل الفاخوري بحضور محاميين لبناني واميركي، ودور المحامية الاميركية سيقتصر على انها محامية اميركية، واكد ان جريمة اخفاء علي حمزة جرم ثابت ومتواصل، وما يحدث نوع من التهويل ونحن لا نخاف من احد.

واكد الاسعد انه لا يحق لاي اميركي الدخول الى المحكمة العسكرية من دون صفة، واي شيء اخر سيكون لنا حديث اخر.