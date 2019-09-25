ديما جمالي: المجلس الدستوري صدّق ثقة أهل طرابلس

علقت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على رد ​المجلس الدستوري​ الطعن المقدم من ​يحيى مولود​ بنيابتها في ​انتخابات​ ​طرابلس​ الفرعية، قائلة: "المجلس الدستوري صدّق ثقة أهل طرابلس. لقد انتصر الحقّ. شكرا لاهلي في طرابلس، شكرا للمجلس الدستوري".



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