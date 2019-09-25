حواط: الانماء حاجة لانعاش المناطق

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الانماء حاجة لانعاش المناطق وقرار سحب مشروع القانون الرامي لفتح اعتماد اضافي ب​الموازنة​ لاستكمال طريق إهمج - ​اللقلوق​ وغيرها من المشاريع مجحف لان اقرار صرف الاعتمادات المالية لهكذا مشاريع يعزز الانماء المحلي ومن الضروري الانتهاء من هذه الملفات وإنجاز المشاريع".

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