تجمع اصحاب المحطات: للتمسك ببيان الاثنين واي فرصة أخرى هي بمثابة اعلان افلاس لجميع أصحاب المحطات

أعلن تجمع اصحاب المحطات في بيان أنه "بعد تناول بعض الصحف والمواقع الأخبارية، أخبارا منسوبة للسيد حاكم ​مصرف لبنان​ في ما يختص بوضع آلية لتأمين ​الدولار​ الاميركي لبعض القطاعات المستوردة، لاسيما قطاع ​النفط​، يود التجمع ان يؤكد على التمسك بالبيان الصادر يوم الاثنين والذي قبل بمهلة ال48 ساعة، وان اي فرصة أخرى هي بمثابة اعلان افلاس لجميع اصحاب المحطات".

وكان أصحاب محطات الوقود وتجمع شركات النفط وأصحاب الصهاريج اعلنوا بعد إجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي عن تجميد قرار الإضراب وإعطاء مهلة لإيجاد الحل. وأضاف المتحدث باسم الوفد جورج فياض أن "الحريري يتفهم المشكلة ويجب أن نجد لها حلاً ووعد أنه خلال 24 الى 48 ساعة". وتابع: "الحريري وعد أنه سيجتمع مع المسؤولين خلال الساعات المقبلة لإيجاد حل للمشكلة، وسيدعونا نهار الخميس المقبل لمناقشة القضية".