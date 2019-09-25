النشرة: مراقبو وزارة الإقتصاد يقفلون بالشمع الأحمر محلات يديرها عمال أجانب غير شرعيين

علمت "​الخليج 365​" من مصادر متابعة أن "مراقبي ​وزارة الإقتصاد​ في ​قضاء البترون​ تمكنوا من إقفال محل برادي بالشمع الأحمر يديره عمال أجانب غير شرعيين، ومحل تصفيف شعر نسائي يديره عمال أجانب غير شرعيين. كما وجه المراقبون إنذارات لمحل "وان ​دولار​" ومحل خضار مخالفان، إضافة لتسطير محاضر لمتجري خليوي و"وان دولار".

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