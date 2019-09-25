الرئيس عون التقى غوتيريس: لبنان متمسك بدور المنظمة الدولية في تعزيز الامن والاستقرار بالجنوب

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الامين العام للأمم المتحدة ​انطونيو غوتيريس​ خلال زيارته له في مقر الامم المتحدة في نيويورك، أن لبنان متمسك بدور المنظمة الدولية في تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب من خلال قوات "اليونيفيل"، وذلك لتطبيق قرار ​مجلس الامن​ رقم 1701 .

وأكد الرئيس عون أن "​ملف النازحين السوريين​ في لبنان لايزال في اولويات الاهتمامات اللبنانية لاسيما لجهة ضرورة عودتهم الى سوريا وتقديم المنظمات الدولية المساعدات لهم في بلادهم".

وشكر عون الامين العام على الدعم الذي قدمه لإقرار "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" لافتاً الى أن لبنان، يجري الاتصالات اللازمة مع الدول المهتمة بغية عقد اتفاقات مشتركة معها.

بدوره أكد غوتيريس أن الامم المتحدة حريصة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وهي ستفعل كل ما من شأنه على المساعدة في تحقيق هذه الاهداف. وأعرب عن اهتمامه بإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان واعداً بتقديم كل الدعم اللازم لها.

ودوّن الرئيس عون في سجل الامم المتحدة الكلمة الآتية:"نعمل لتبقى الامم المتحدة قادرة على تحقيق السلام والعدالة بين الدول والشعوب".