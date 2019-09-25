إسبر: إيران مسؤولة عن الهجوم على السعودية ونتوقع تحركا من دول أخرى

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ عن "وجود توافق بين ​الولايات المتحدة​ وحلفائها الرئيسيين في ​أوروبا​ على أن ​إيران​ هي من يتحمل المسؤولية عن الهجوم على شركة "​أرامكو​" ​السعودية​"، مشيراً إلى انه "بحث ذلك خلال الأسبوع الأخير الملف الإيراني مع نظرائه من ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​".

وأكد "إننا ننتظر أن يتحرك آخرون كي ينتقدوا إيران لسلوكها المزعزع للاستقرار ويقدموا الدعم إلى شركائنا في المنطقة".