أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عن "وجود توافق بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في أوروبا على أن إيران هي من يتحمل المسؤولية عن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية"، مشيراً إلى انه "بحث ذلك خلال الأسبوع الأخير الملف الإيراني مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا".
وأكد "إننا ننتظر أن يتحرك آخرون كي ينتقدوا إيران لسلوكها المزعزع للاستقرار ويقدموا الدعم إلى شركائنا في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر إسبر: إيران مسؤولة عن الهجوم على السعودية ونتوقع تحركا من دول أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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