وزير النفط السوري: الحظر الاميركي حفز الصناعات الايرانية للتطور

أعلن وزير النفط السوري علي سليمان غانم، أن "الحظر الاميركي حفز الصناعات الداخلية الايرانية نحو التطور"، موضحاً أن "سوريا لديها أوجه تعاون كثيرة مع ايران، حيث تمضي وفق برنامج محدد"، لافتاً إلى أنه "لدى سوريا وايران عقود عمل كثيرة، وأن سوريا تستهدف سد احتياجاتها عبر توسيع النطاق التعاون الثنائي".
واعتبر غانم أن "الانجازات البتروكيماوية المعروضة في المعرض، تعكس أن الحظر الاميركي لم يؤثر سلبا على ايران".
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