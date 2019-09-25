قائد ايراني: قوة "أنصار الله" تضاعفت مئات المرات عما كانت عليه قبل 4 سنوات

أكد كبير متحدثي ​القوات المسلحة​ الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي أن "قوة حركة "أنصار الله" ​اليمن​ية قد تضاعفت اليوم مئات المرات عما كانت عليه قبل 4 سنوات، ولو استمر العدوان على اليمن 4 سنوات أخرى ستتضاعف قوتهم الى آلاف المرات وليس امام قوى العدوان سوى الاستسلام امام اليمن".

ولفت إلى أن "قوة حركة "أنصار الله" اليمنية قد تضاعفت اليوم مئات المرات عما كانت عليه قبل 4 سنوات، ولو استمر العدوان على اليمن 4 سنوات أخرى ستتضاعف قوتهم الى آلاف المرات وفي ذلك الوقت ستلحق أضرارا بالغة بأولئك الذين يحاربوهم"، مشيراً إلى أنه "على العكس فإن أعداء اليمن ليس امامهم طريق سوى الاستسلام أمام اليمن وهذا هو الخيار الوحيد الذي سينقذهم وليس مواصلة الحرب".

وأشار إلى ان "اي شعب يمتلك الارادة القوية والراسخة في مواجهة الاعداء ويتحلى بروح التضحية فإن هذا الشعب سينتصر بالتأكيد"، مؤكدا ان "​انصار الله​" يمتلكون هاتين الخصلتين بأعلى مستوياتها وسينتصرون بالتأكيد".