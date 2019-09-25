نتانياهو: إيران نفذت الهجوم على "أرامكو" من الألف إلى الياء

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، ​إيران​ "المسؤولية الكاملة عن الهجوم على شركة "​أرامكو​" ​السعودية​"، مناشدا ​المجتمع الدولي​ "الانضمام إلى حملة الضغط الأمريكية ضد ​طهران​". وشدد على أن "​الدولة​ العبرية تعلم كيفية الدفاع عن نفسها من مثل هذه الاعتداءات"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الانضمام لجهود إدارة الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب​، لتكثيف الضغط على ​الجمهورية​ الإسلامية وهذا هو السبيل الوحيد لوقف العدوان الإيراني".

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