اعتقال أكثر من ألف شخص بعد التظاهرات المناهضة للسيسي في مصر

أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات والحقوق والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا إثر تظاهرات الأسبوع الماضي ضد الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​، وبين الاشخاص المعتقلين جامعيان معروفان بمواقفهما المنتقدة للحكومة المصرية.

وقد أوقف حازم حسني استاذ ​العلوم​ السياسية في جامعة ​القاهرة​ مساء أمس، وهو كان ضمن فريق حملة ​سامي عنان​ المرشح للانتخابات الرئاسية في آذار 2018 في مواجهة السيسي. وكان رئيس أركان ​الجيش​ السابق أوقف وسجن بعيد اعلان ترشحه للرئاسة. واعتقل حسن نافعة وهو استاذ أيضا في جامعة القاهرة مساء أمس في منزله. وردا على أسئلة الصحافيين وبينهم صحافي فرانس برس، في الأيام الماضية، عبر عن انتقادات ازاء الحكومة.

وخرجت تظاهرات نادرة الجمعة والسبت في شوارع القاهرة وبعض المدن المصرية طالبت السيسي بالرحيل على خلفية دعوة أطلقها رجل الأعمال المصري محمد علي المقيم في الخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي. واعتقل على أثرها متظاهرون وصحافيون وناشطون سياسيون.